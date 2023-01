Promozione, Girone A: i risultati della quindicesima giornata

In attesa del posticipo della 15esima giornata del Girone A l'Aranova capolista viene fermata sul pareggio dalla Nuova Pescia Romana. Gioiscono le inseguitrici che vincono e accorciano.

Romulea terza vittoria di fila

Tre punti nelle ultime tre gare della Romulea che batte anche il Fregene Maccarese in trasferta La formazione amaranto oro vince per uno a zero grazie al gol di Di Pilato. Il primo tempo vede i ragazzi di Cafarelli imporre il proprio gioco ma la difesa del Fregene regge. Al 53esimo però Di Pilato sfrutta l'errore della difesa avversaria: l'attaccante intercetta un retropassaggio verso il portiere e lo batte portando in vantaggio la Romulea. Gli ospiti gestiscono senza rischiare e portano a casa la terza vittoria consecutiva.

Gli altri risultati

L'Aranova pareggia in trasferta per uno a uno contro la Nuova Pescia Romana: prima il gol di italiano che sfrutta un errore in uscita del portiere poi il pari dei padroni di casa con una splendida punizione di mancino di Codoni che si spegne all'angolino. L'Ottavia batte per 1 a 0 la Sorianese, con lo stesso risultato il Tolfa supera il Tarquinia.

Tutti i risultati

Di seguito il quadro dei risultati della 15esima giornata del Girone A: