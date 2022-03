Fidene-Zena 2-0: seconda sconfitta consecutiva per il Grifone

Il Fidene batte in casa per due a zero lo Zena Montecelcio nella ventesima giornata del Girone B del campionato Promozione. Per il Grifone si tratta della seconda sconfitta consecutiva in campionato.

La partita

Il primo tempo si chiude sul risultato di zero a zero col Fidene più pericoloso. I padroni di casa rompono l'equilibrio all'undicesimo della ripresa con il tocco da rapinatore d'area di rigore di Di Gennaro che si avventa su una respinta non perfetta del portiere. All'87esimo il Fidene chiude la partita con Aureli che approfitta di un pasticcio difensivo dei rossoblù. Prima una svirgolata di un difensore, poi un intervento incerto del portiere con la palla che prima sbatte sulla traversa e che poi arriva fra i piedi di Aureli che non sbaglia.

La classifica

Vittoria importante per il Fidene che sale a quota 24 punti. Altra sconfitta per lo Zena che si ferma a 28.