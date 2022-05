Fiano Romano, Della Vallée: "Non abbiamo intenzione di buttare via tutto"

Il Fiano Romano ha vinto nell'ultimo turno del Girone B contro il Setteville per tre a uno. Protagonista della gara Alessio Della Vallèe autore della rete del momentaneo due a uno per il Fiano che ha indirizzato la partita.

Le parole di Della Vallèe

Della Vallèe uno dei più positivi della stagione del Fiano Romano. Il centrocampista ha analizzato così la sfida contro il Setteville retrocesso: "Abbiamo preso la partita sottogamba e ci siamo complicati da soli la vita, però ormai abbiamo raggiunto la consapevolezza dei nostri mezzi e la forza del gruppo ci ha permesso di vincerla. Della Vallèe ha pure parlato del rush finale per la lotta al vertice contro la Romulea. Ecco le sue parole: "Abbiamo lottato tanto per stare dove siamo, non abbiamo nessuna intenzione di buttare via tutto quello che abbiamo fatto".

La classifica

La formazione di mister Antoniutti dopo il successo contro il Setteville condivide la prima posizione in classifica con la Romulea a quota 57 punti. L'ultima giornata vedrà il Fiano Romano in casa ospitare Castrum già retrocesse mentre la Romulea giocherà in trasfera sul campo dello Zena. Se anche alla fine degli ultimi novanta minuti resisterà la parità in classifica fra le due squadre si andrà allo spareggio.