Vivace Grottaferrata-Nuovo Cos Latina 1-0: La squadra di Gioacchini vola agli ottavi di Coppa Italia

La Vivace Grottaferrata col risultato di uno a zero batte il Nuovo Cos Latina e avanza agli ottavi di finale di Coppa Italia Promozione.

La partita

La prima emozione del match la porta la Vivace al'undicesimo quando Pansera riceve palla in area da un rimpallo, ma si fa parare il tiro da Catalani. La replica degli ospiti è immediata con Campagna che si ritrova a tu per tu con Fresilli che riesce a deviare il pallone in angolo. Al 19esimo di nuovo gli ospiti che si fanno rimpallare un paio di tiri dalla difesa, quindi Campagna conclude dal limite dell’area senza impensierire particolarmente Fresilli. Al 24esimo Acciari ruba palla a centrocampo poi mette in area senza trovare la deviazione vincente di Pansera. Cinque minuti più tardi uno splendido lancio di Antonelli mette in condizione Campagna di trovarsi nuovamente a tu per tu con Fresilli che salva in maniera splendida. La ripresa si apre invece con i padroni di casa più convinti e in vantaggio al 56esimo: Acciari riceve palla da punizione sulla destra, entra in area e serve Pietrantoni che controlla, si gira e batte Catalani. Il gol sembra spegnere le velleità degli ospiti e la Vivace arriva di nuovo al tiro al 65esimo con Acciari, rimpallato dalla difesa, al 71esimo è il turno di Ferraro che tira alto e, dopo l’espulsione per proteste di Formica, al minuto 79 Parroni tira a lato. Al 36esimo i pontini vicini al pari con una punizione dalla trequarti, Ciccarelli si ritrova leggermente decentrato sulla sinistra ma calcia incredibilmente fuori.