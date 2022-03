Sporting Montesacro-Guidonia 2-0: Borrelli e compagni agli ottavi di Coppa Italia

Squadra in casa

Squadra in casa Sporting Montesacro

Lo Sporting Montesacro accede agli ottavi di finale di Coppa Italia Promozione battendo in casa con secco due a zero il Guidonia.

La partita

Lo Sporting parte subito forte e al terzo minuto colpisce il palo con Mari a porta vuota. Al 13esimo ci prova il Guidonia ma Evangelista non sfrutta l'uscita a vuoto del portiere. Successivamente il Montesacro flirta col gol prima cogliendo la traversa alta con Borrelli e poi con Mari su cui è bravo Chingari a respingere. La rete è nell'aria e nel finale di tempo i padroni di casa passano in vantaggio con un preciso colpo di testa di Borrelli, a segno dopo la doppietta in campionato nella rimonta contro il Bf Sport. Nella ripresa Borrelli ha l'occasione di raddoppiare ma spreca, e allora chiude i conti Turchetti al 63esimo con un pregevole gol di tacco.