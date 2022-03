Grifone Roma VIII-Setteville 7-1: Tajarol e compagni agli ottavi di Coppa Italia

Il Grifone Roma VIII accede agli ottavi di Coppa Italia Promozione superando con un perentorio sette a uno il Setteville.

La partita

Apre la partita Corrias che con un pallonetto sorprende il portiere avversario col pallone che prima di finire in rete sbatte sul palo. Poi è il turno di Tajarol fa il due a zero facendosi trovare tutto solo in area di rigore. Poco dopo l’attaccante del Grifone sigla la doppietta con un pregevole sinistro a giro. Il Setteville prova a rientrare in partita accorciando le distanze con un colpo di testa di Picistrelli. Bottoni ad inizio ripresa trova il quarto gol del Grifone spingendo in rete un pallone respinto dal palo colpito da un compagno. Il pokerissimo dei padroni di casa non tarda ad arrivare e porta la firma di Mancini con un destro perfetto da fuori area. Il sesto gol arriva con Borgia. La fine della partita arriva per via di un rigore conquistato e siglato da Coccia che spiazza Picconeri.