Castrum-Bf Sport 2-3: gialloneri agli ottavi di Coppa Italia

Il Bf Sport in rimonta ha battuto in trasferta il Castrum Monterotondo per tre a due, strappando così il pass per accedere agli ottavi di finale di Coppa Italia Promozione

La partita

La partita pirotecnica fra il Castrum Monterotondo e il Bf Sport, ha visto i gialloneri andare in svantaggio già nel primo tempo con il vantaggio dei padroni di casa targato Gambacorta. Poi il raddoppio di Scarafile ma i ragazzi di Gentili ribaltano il risultato con i gol di Cavallari e la doppietta di Sestili.

Soddsfatto il mister del Bf Sport, Gentili che ha dichiarato: "Buona reazione dopo la sconfitta di domenica. Oggi è stata una partita vera, tosta. Faccio i complimenti a tutti perché si sono meriti questa qualificazione: era davvero importante per tutti”.