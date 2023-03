Coppa Promozione, Centra: "Qualificazione alla semifinale tutta aperta"

L'Atletico Lariano ha pareggiato per uno a uno al Campo Roma contro la Romulea l'andata delle semifinali di Coppa Italia Promozione. Ritorno a Lariano il 19 aprile.

La partita

Al Campo Roma partita molto tirata nel primo tempo con la Romulea pericolosa più volte con Amorosino. Episodio chiave al 43esimo quando Belli, dell'Atletico Lariano, viene espulso per doppia ammonizione. Nella ripresa al 61esimo gli ospiti passano in vantggio con Mastrella il più veloce di tutti ad avventarsi su corner e a siglare lo zero a uno. La Romulea si getta in attacco ma è bravissimo più volte il portiere dell'Atletico Lariano a parare. Al 90esimo il muro ospite cade con Amorosino che dalla destra crossa per Ammassari che col mancino fa 1-1. In pieno recupero altro miracolo del portiere dell'Atletico Lariano e poi traversa di Amorosino.

Le parole di Centra

L'allenatore dell'Atletico Lariano, Centra, è soddisfatto della partita e prepara il ritorno all'Abbafati doe i gialloverdi proveranno a fare la loro partita e non a difendere lo zero a zero: "Si ripartirà da 50% di qualificazione a testa. Lo 0-0 è un risultato che non appartiene alla nostra squadra, quindi dovremo scendere in campo per cercare di fare la nostra partita e ribattere colpo su colpo. Sicuramente ci sarà una cornice di pubblico fantastica: saranno presenti tutti i bambini della nostra Scuola calcio e tanti ragazzi del settore giovanile agonistico, poi per Lariano sarà un vero e proprio evento e quindi il paese ci spingerà tantissimo. Voglio fare i complimenti ai ragazzi che hanno fatto una grande prestazione, considerando che siamo rimasti in dieci poco prima dell’intervallo per l’espulsione di Belli e quindi abbiamo giocato tutto il secondo tempo in inferiorità numerica: non è la prima volta che ci succede durante questa stagione, ma i ragazzi hanno sempre reagito alla grande. Rimane un po’ di rammarico perché con un po’ più di furbizia e cattiveria su quell’azione potevamo portare a casa il successo, ma l’1-1 è comunque un buon risultato. Questa squadra sta facendo un percorso di crescita mostruoso, ma non bisogna mollare anche perché non abbiamo ancora portato a casa né l’obiettivo della salvezza, né la Coppa Italia”.

Domenica prossima in campionato l'Atletico Lariano affronterà il Pro Cori ultimo: “Conoscendo l’allenatore avversario, saprà motivare i suoi ragazzi e quindi non mi aspetto un avversario dimesso. Nessuno scende in campo per perdere, altrimenti si sta a casa. Per noi è una gara molto importante perché probabilmente a noi servono sei punti per essere certi della salvezza. Prima acquisiamo quell’obiettivo e prima ci possiamo concentrare sull’altro”.