Promozione, Colonna le parole di Muzzi: "Siamo in linea con gli obiettivi"

Il Colonna ha travolto nell'ultima giornata l'Atletico Lodigiani per sei a uno. Una vittoria importante per la formazione castellana che naviga a metà classifica del Girone D.

Le parole di Muzzi

Contro l'Atl. Lodigiani il Colonna era passato in svantaggio. Poi il risultato è stato clamorosamente ribaltato come ricorda Nicholas Muzzi, attaccante del Colonna: “Il primo tempo è stato complicato, forse ci è mancata la necessaria voglia di vincere e abbiamo chiuso sotto di un gol all’intervallo. In quel momento mister Dino Di Julio ci ha spronato a cambiare atteggiamento e in effetti nel secondo tempo è rientrata in campo un’altra squadra. Abbiamo subito ribaltato il risultato col mio gol e la doppietta di Ceccarelli, poi abbiamo legittimato coi sigilli di Vassallo, Salusest e Rosato”.

L'obiettivo del Colonna resta la salvezza diretta: “In questo momento abbiamo un vantaggio di cinque punti sui play out. Siamo una neopromossa e tra l’altro per questa società è la prima storica volta in Promozione, quindi il percorso finora è stato decisamente positivo e in linea con i programmi iniziali della società”. L'attaccante sottolinea che l'obiettivo di squadra è la permanenza in Promozione.

Muzzi alla prima stagione col Colonna ha messo a segno sette reti e trovato un'ottima intesa con Ceccarelli: "“Non potevo fare la serie D per motivi di lavoro, ma non mi è pesato tornare a fare la Promozione perché conoscevo la serietà di questo progetto. Mi piacerebbe chiudere a venti reti in questa stagione, anche se finora ho fatto anche qualche assist per favorire le reti di Ceccarelli. Con Fabio è nata una bella intesa dentro e fuori dal campo, ci integriamo bene dal punto di vista tecnico: lui fa più la prima punta e io gli giro più intorno, capitalizzando il lavoro di tutta la squadra. Per quanto riguarda l’obiettivo di gruppo, è chiaro che vogliamo ottenere la permanenza in Promozione il prima possibile”.

Prossimo avversario sarà il Morena secondo: "“Uno stimolo forte incontrare queste squadre di alta classifica, non servono ulteriori motivazioni per caricare questa sfida”.