Colonna, Di Julio: "Buon avvio, ma dobbiamo lavorare tanto"

Il Colonna nella quarta giornata del Girone D ha conquistato la sua prima storica vittoria nel campionato di Promozione. I tre punti sono arrivati grazie al tre a due maturato a Tor Bella Monaca, sul campo della Virtus Roma.

Le parole di mister Di Julio

A commentare il successo è mister Dino Di Julio che sul quel campo ha vinto un campionato di Prima categoria. Queste le sue parole: “Siamo arrivati a questa partita ancora “scottati” dalla sfida precedente persa al 95’ con la Bi.Ti. Marino, squadra accreditata alla vittoria finale del girone. In quel match avevamo creato tanto e raccolto poco, quindi avevo chiesto ai ragazzi di “farsi fare meno complimenti”, ma di guadagnare punti. Invece abbiamo avuto un approccio molle e la Virtus Roma ne ha approfittato per andare in vantaggio sugli sviluppi di una punizione laterale su cui potevamo fare decisamente meglio. La squadra, però, ha ripreso subito a giocare come sa, creando numerose occasioni e ribaltando la sfida già prima dell’intervallo con i gol di Pompili e di Ceccarelli. Negli spogliatoi ho chiesto ai ragazzi di spingere ancora per provare a chiuderla e invece, dopo due ghiotte palle gol sciupate, è arrivato il gol del 2-2 su un nostro errore in disimpegno a metà frazione. Stavolta, però, l’esito finale è stato diverso: Monti, un “under” entrato con la giusta cattiveria, ha segnato il 3-2 con un gran tiro dalla distanza e poco dopo ha pure servito l’assist per il possibile 4-2 non realizzato. L’importante, però, è stato aver colto questo successo”.

Dopo il successo contro la Virtus Roma il Colonna è salito a quota quattro punti in campionato dopo quattro giornate: “Considerando che abbiamo affrontato la co-capolista Atletico Morena e la Bi.Ti. Marino in queste prime quattro giornate e che tra l’altro potevamo avere anche un paio di punti in più, direi che sono abbastanza contento. Ma sappiamo che c’è da lavorare tanto perché la squadra è totalmente nuova e si sta ambientando nella categoria”.

Nel prossimo turno i castellani ospiteranno la Vis Subiaco che ha tre punti: “In questo girone non esistono partite semplici, basti vedere nell’ultimo turno la vittoria del Bellegra a Marino o il pari dell’altra capolista Valmontone col Rocca Priora RDP. La Vis Subiaco l’abbiamo già affrontata in Coppa Italia: è una squadra molto organizzata, aggressiva e con buoni elementi. Dovremo dare il massimo per spuntarla”.