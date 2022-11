Colonna, Ceccarelli: "Qui gruppo sano col il giusto spirito di squadra"

La Promozione del Colonna vince ancora. Nella quinta giornata la formazione di Di Julio ha travolta per quattro a zero la Vis Subiaco. Protagonista assoluto Ceccarelli autore di una tripletta.

Le parole di Ceccarelli

Ceccarelli, classe '83, con un passato nella primavra della Lazio ha parlato così della partita: "Abbiamo giocato una buona partita e siamo riusciti a conquistare altri tre punti important. Questa squadra fa un bel calcio, è giovane e finora ha raccolto meno di quello che meritava. Ma c’è un gruppo sano col il giusto spirito di squadra. Manca un pizzico di cattiveria, ma è normale che sia così vista l’età media. Adesso abbiamo trovato un buon equilibrio, recuperando qualche infortunato come capitan Pompili. L’obiettivo è quello della salvezza, l’inizio è positivo e domenica vogliamo fare bene anche nel derby sul campo della Vivace Grottaferrata”.

Ceccarelli ripercorre così il tris di domenica: “Il primo gol l’ho segnato su calcio di rigore, il secondo su un perfetto lancio di Muzzi concretizzato con un tiro di prima intenzione e il terzo sempre su un assist dal fondo di Muzzi. Con Nicholas c’è una bella intesa, è un ottimo giocatore. Davanti abbiamo anche un ragazzo interessante come il 2004 Rosato e nel gruppo ci sono anche altri giovani validi. La mia condizione? Sono arrivato in gruppo da circa un mese, una volta terminati gli impegni con la mia attività commerciale. Ho fatto due settimane di preparazione, nella terza ho cominciato a spingere di più e domenica scorsa sul campo della Virtus Roma ho giocato la prima da titolare. Ora mi sento meglio fisicamente e cercherò di dare il mio contributo alla squadra”.

Attaccante dal gol facile e d'esperienza, il ritiro non è nella testa di Ceccarelli:“Ho ancora tanta voglia di giocare, con gli anni ho imparato a gestirmi sempre meglio, anche se ho sempre fatto vita e alimentazione sana. Qui a Colonna ho trovato un ambiente familiare e tanti dirigenti di questo paese: un aspetto importante perché tengono davvero molto a questa società che per la prima volta gioca in Promozione”.