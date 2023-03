Colonna, Sacchetti: "L'esordio è stato una grande emozione"

Nonostante un momento non positivo per il Colonna che nelle ultime cinque partite ha collezionato soltanto un punto ed in lotta per non retrocedere nel Girone D, sorride Flavio Sacchetti che ha esordito in Prima Squadra.

Parla Sacchetti

L'ala sinistra classe 2005 ha fatto il suo debutto subentrando a partita in corso contro lo Sporting Ariccia e il Città di Paliano. Queste le parole di Sacchetti: “Prima della sfida di Ariccia non avevo fatto nemmeno un allenamento con la Promozione e quindi quando il mister mi ha detto di scaldarmi ed entrare ero sorpreso, ma al tempo stesso molto emozionato. Anche domenica scorsa col Città di Paliano la sensazione è stata simile, ma non potevo essere felice al 100% perché il risultato di squadra è stato negativo”.

Sacchetti ringrazia: “In primis mister Claudio Basciani, tecnico dell’Under 18 che è stato il primo a congratularsi con me per questo esordio: l’ho conosciuto quest’anno e mi ha trasmesso tanto. Prima ancora era stata decisiva la figura di mister Sergio Raponi che mi ha fatto crescere quando ero ancora bambino e mi ha formato calcisticamente. E poi tutta la società che ha sempre avuto fiducia nei miei confronti e tutti i compagni di squadra che mi hanno sostenuto e tranquillizzato nel momento dell’ingresso in campo”.

Deciso Sacchetti, sul suo obiettivo personale per questo finale di stagione: “Mi piacerebbe continuare anche l’impegno col gruppo dell’Under 18 regionale. Chiaro è che l’esperienza in Promozione è altamente formativa. Comunque non avrei problemi nel dover affrontare una doppia partita in questi fine settimana, ma insieme alla società decideremo la cosa migliore da fare”.