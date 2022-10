Colonna, Di Julio: "Gruppo rivoluzionato, ci vuole tempo"

Il Colonna è uscito sconfitto nella sua prima storica partita di Promozione. I ragazzi di mister Dino Di Julio hanno perso per uno a zero sul campo dell’Atletico Morena nella prima giornata del Girone D. A commentre la sconfitta è proprio il tecnico.

Le parole di Di Julio

L'allenatore del Colonna parla della sconfitta dei suoi ragazzi che pur partendo bene nel primo tempo sono usciti sconfitti contro un avversario difficile. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto bene nel primo tempo. Loro hanno creato qualche occasione frutto soprattutto di nostre sbavature e in queste categorie contro certe squadre non te lo puoi permettere. Nel secondo tempo abbiamo preso gol su una situazione su cui avevo allertato i ragazzi, ovvero una giocata veloce da palla inattiva e così è arrivata la marcatura. Da quel momento la nostra prestazione è calata. Abbiamo avuto anche occasioni per pareggiare, ma al tempo stesso rischiato di prendere il raddoppio. La nota positiva nel finale è stato l’ingresso di Fabio Ceccarelli, colpo di mercato recente della società: un attaccante esperto che arriva da un periodo di inattività e ha giocato una manciata di minuti per prendere la forma, ma sicuramente ci darà una grossa mano”.

Il Colonna ha iniziato la sua stagione passando il primo turno di Coppa Italia eliminando la Vis Subiaco ma cedendo poi il passo al Bellegra nel turno successivo. "Con la Vis Subiaco è stata una grande festa con la presenza di tanti tifosi e amministratori locali, a partire dal sindaco Bartoli" - dice Di Julio -"Poi nel turno successivo col Bellegra abbiamo combattuto e siamo usciti a testa alta".

Prossimo appuntamento per il Colonna la sfida in casa contro un'altra neopromossa l'Atletico Lariano che nella prima giornata hanno pareggiato contro la Bi.Ti. Marino che è una delle favorite del Girone. "Questo è un gruppo rivoluzionato rispetto all’anno scorso, abbiamo osservato e valutato tanti “under” e quindi ci vuole un po’ di tempo per trovare le giuste intese e costruire una squadra che vada in campo e se la giochi con tutti. Tra l’altro siamo nel girone probabilmente più difficile della categoria: ci sono squadre importanti e che hanno investito tanto come Valmontone, Bi.Ti. Marino e lo stesso Atletico Morena che viene da una finale di Coppa Italia persa l’anno scorso. Noi, però, proveremo a dare il massimo e poi vedremo cosa saremo riusciti a fare” chiude Di Julio.