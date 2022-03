Atletico Torrenova contro l'arbitraggio: "Amareggiati, ci vuole rispetto"

L'Atletico Torrenova è stato battuto nella 19esima giornata dal Vicovaro per due a zero. La sconfitta ha fatto perdere il primato nel Girone D al Torrenova, ora secondo a -2 dal Rocca Priora RdP. Al termine della partita però la società si è lamentata dell'arbitraggio con un duro comunicato.

Gli episodi

L'Atletico Torrenova si lamenta per la mancata assegnazione di tre calci di rigore. Uno di questi prima assegnato e poi annullato per un presunto fuorigioco, inesistente per il Torrenova.

Il comunicato

Il Torrenova ha dunque attaccato l'arbitraggio e chiesto chiarezza per le decisioni prese. Questo il duro comunicato del club: "La società Atletico Torrenova, si dichiara attonita per quanto avvenuto nella partita di domenica 6 Marzo contro il Vicovaro. Con episodi non chiari e ben 3 rigori netti non assegnati tra cui va menzionato uno per fallo di mano, prima assegnato poi annullato per un inesistente fuorigioco (guardate il video). Il fatto accaduto non appartiene alla sfera soggettiva ma ad un dato oggettivo, verificabile e incontrovertibile e che per quanto accaduto anche nelle scorse settimane, ci sta facendo venire alcune domande che ora meritano risposta. Il club profondamente amareggiato, attende che quanto accaduto sia oggetto di profonda analisi da parte degli organi competenti, in segno di rispetto e di attenzione per una società che da anni si sta impegnando per fornire un grande contribuito per tutto il territorio laziale".