L'Amatrice spazza via il Setteville

In casa al Tilesi, l'Amatrice batte per sei a uno il Setteville chiudendo così il suo 2021. La partita valida come recupero della dodicesima giornata del Girone B, si doveva giocare lo scorso 19 dicembre, ma è stata rinviata a causa dell'impraticabilità del campo.

La partita

L'Amatrice sblocca la partita al 13esimo con D'Amelia con un gran destro da fuori. Raddoppio arriva dopo un'azione insistita sulla destra e un traversone trasformato in gol da Colangeli. L'attaccante dell'Amatrice chiude il primo trovando la sua doppietta personale con uno splendido tiro a giro che non lascia scampo al portiere avversario. Nella ripresa Colangeli trova la sua tripletta (il poker della squadra) sfruttando un errore della difesa ospite e battendo il portiere in uscita. Un altro errore della difesa del Setteville al 57esimo consente a De Giglio di siglare il quinto gol. La giornata horror della difesa ospite continua e al 62esimo De Giglio trova il 5 a 0. Il Setteville trova il gol della bandiera con un tiro deviato. Al 75esimo un autogol di Jurado chiude in maniera definitiva la partita sul risultato di 6 a 1.

La classifica

L'Amatrice con questa vittoria sale a quota 20 punti a metà classifica, mentre il Setteville resta ultimo nel Girone B con 7 punti.