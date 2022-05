Valmontone, Ciampi: "Futuro? A fine stagione valuteremo con la società"

Nell'ultimo turno del Girone D del campionato Promozione, il Valmontone è caduta di nuovo. I giallorossi infatti sono usciti sconfitti dal campo del Bellegra pert tre a uno. La squadra giallorossa con questa sconfitta ha subito anche il sorpasso in classifica proprio dagli avversari dell'ultima giornata.

Le parole di Ciampi

Ad analizzare il tre a uno subito è Ciampi centrocampista lcasse 1997. Ecco le sue parole: “Non siamo riusciti ad adattarci da subito al campo di gioco, non uno dei migliori sia a livello di manto che di dimensioni. Gli avversari sono entrati in campo con una determinazione maggiore andando due volte a bersaglio in pochi minuti, poi un’autentica prodezza di Matozzo direttamente dalla centrata ci ha permesso di accorciare subito le distanze. Prima dell’intervallo abbiamo provato a costruire qualche buona opportunità, ma abbiamo anche subito la terza rete locale. Nel secondo tempo non ci siamo arresi e abbiamo colpito anche una traversa con lo stesso Matozzo, ma non siamo riusciti più ad accorciare le distanze”.

L’esterno traccia un bilancio sull’annata della squadra: “Non siamo partiti benissimo, poi la rosa è stata modificata più volte a stagione in corso e forse quello ha inciso nel non creare un forte spirito di gruppo. Comunque ci eravamo avvicinati molto alle prime fino alla sconfitta di Grottaferrata che ci ha tagliato le gambe. Sicuramente potevamo fare di più.

Il futuro

Il Valmontone chiuderà la stagione con due sfide durissime: "Saranno due gare complicate. Domenica prossima affrontiamo il Vicovaro che è ancora in corsa per la vittoria del campionato, mentre all’ultima saremo ospiti del Rocca Priora che con lo stop di ieri probabilmente è fuori dai giochi per il vertice. Comunque scenderemo in campo per finire al meglio, non vogliamo regalare punti”.

Ciampi, autore di ben otto gol in campionato e tra le note più liete della stagione giallorossa, fissa un mini-obiettivo personale: “Mi piacerebbe arrivare in doppia cifra in queste ultime due partite anche se questo rimarrà comunque il mio anno più prolifico. Il futuro? Questo è il mio terzo anno qui, il primo effettivo completo. Sto bene, ma a fine stagione valuteremo con la società cosa fare”.