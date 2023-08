Promozione 2023/2024: il nuovo regolamento

In vista della nuova stagione del campionato Promozione il CR Lazio è intervenuto con diverse modifiche al regolamento sia per quanto riguarda le iscrizioni sia per le retrocessioni.

Per la nuova stagione il campionato di Promozione sarà composto da cinque gironi che avranno 17 squadre ovvero cinque squadre in più rispetto al passato. La scelta della FIGC è da ritrovarsi nel permettere alla viterbese di ripartire dal campionato Promozione e che ha visto così festeggiare anche Tarquinia e Grifone Gialloverde, retrocesse sul campo e Atletico Vescovio e l'Itri.

Grosse modifiche anche sulle retrocessioni. Retrocederanno in Prima Categoria infatti cinque squadre per gironi. Fra queste due scenderanno in maniera diretta, le altre tre tramite playout.

Dalla stagione successiva, la 2024/2025 il campionato Promozione ritornerà al suo format di 4 gironi con 18 squadre.