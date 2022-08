Campionato Promozione 2022/2023: ufficializzati i cinque gironi

Lunedì 22 agosto al l Grand Hotel Duca d'Este di Tivoli si è tenuta la Festa dei Calendari. L'evento è servito per ufficializzare i cinque gironi della Promozione 2022/2023.

La composizione

Cinque gironi composti da 16 squadre per un totale di 80 formazioni partecipanti. I cinque raggruppamenti sono stati così suddivisi: Viterbo e Alto Lazio, Rieti e territori sabini, Roma Sud e Castelli Romani, province di Latina e Frosinone, da Palidoro al lido sud, passando per Ostia, Fiumicino, la provincia di Latina, Roma Nord e l'asse tiburtino. Prima giornata in programma il 9 ottobre 2022.

Il Girone A

Il primo Girone sarà quello comprendenti squadre di Viterbo e Alto Lazio come il Tarquinia ma anche società dell'Appio Tuscolano come la Romulea che lo scorso anno contro il Fiano Romano perse lo spareggio per l'Eccellenza. Ecco l'elenco completo del Girone A:

Aranova

Canale Monterano

Carbognano

Casal Barriera

Duepigrecoroma

Fregene Maccarese

Grifone

Nuova Pescia Romana

Nuovo Borgo San Martino

Ottavia

Polisportiva Ostiense

Santa Marinella

Sorianese

Romulea

Tarquinia

Tolfa

Il Girone B

Il Girone B è quello di Rieti e provincia. Presenti dunque formazioni come l'Amatrice ma anche del Nomentano dalle due squadre di Montesacro (Futbol e Sporting) al Settebagni. Ecco tutte le squadre del Girone B:

Amatrice

Athletic Soccer Academy

BF Sport

Cantalice

Futbol Montesacro

Grifone Gialloverde

Nomentum

Poggio Mirteto

Pol. S. Angelo Romano

Riano

Passo Corese

Real San Basilio

Settebagni

Sporting Montesacro

Tor Lupara

Valle del Peschiera

Girone C

Il Girone C è quello più suggestivo con formazioni che da Palidoro passano per il litorale e non solo. In questo raggruppamento troviamo lo Zena, la Pescatori Ostia e l'Ostiantica, il Villa Adriana e il Palocco che nello scorso campionato ha cercato di mettere il bastone fra le ruote al Nettuno. Ecco l'elenco completo:

Arcadia

Atletico Vescovio

Borgo Palidoro

Fiumicino

Latina Borghi Riuniti

Lodigiani

Ostiantica

Palocco

Parioli Calcio

Pescatori Ostia

Pontinia

R. Morandi

Tirreno Sansa

Villa Adriana

Virtus Ardea

Zena Montecelio

Girone D

Il Girone D è quello dei Castelli. Presenti il Rocca Priora RdP, il Valmontone, la Vivace Grottaferrata. Ecco la lista completo delle squadre partecipanti:

Atletico Lariano

Atletico Lodigiani

Atletico Morena

Bellegra 1962

Bi.Ti. Calcio

Colonna

Città di Paliano

Polisportiva De Rossi

Pro Cori

Rocca Priora RDP

Sporting Ariccia

SPQV Velletri

Valmontone 1921

Virtus Club

Vis Subiaco

Vivace Grottaferrata

Girone E

L'ultimo Girone, E, è quello delle province di Latina e Frosinone. Presenti in questo gruppo il Nuovo Cos Latina, Real Cassino, Arce, Ceccano. Ecco tutte le squadre del gruppo: