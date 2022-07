Problemi Lotito-Tare, che succede? La ricostruzione

Tiene banco in casa Lazio la "lite" fra il patron Claudio Lotito e Igli Tare suo braccio destro. I due sono stati immortalati in una discussione accesa al termine della presentazione delle nuove maglie della Lazio a Piazza del Popolo.

I problemi fra Tare e Lotito

Alla base del diverbio fra Lotito e Tare ci sarebbe la rivoluzione voluta dal presidente biancoceleste negli asset societari della Lazio. Pomo della discordia l'ingresso in società di Angelo Fabiani, nuovo ds della Primavera maschile e femminile e della Lazio Women, incarichi in precedenza nelle mani di Tare. L'albanese vede così ridursi il suo spazio di manovra. Come se non bastasse gli ultimi due anni di mercato sotto gestione Tare non sono piaciuti molto a Lotito creando una frattura fra i due. Inoltre i rapporti fra Tare e Sarri non sono idilliaci, col Comandante che chiede più spazio per le decisioni in chiave mercato. Sarri, Fabiani e meno raggio d'azione questi i problemi alla base della frattura fra Tare e Lotito.

Il comunicato della Lazio

Lo scatto della presunta lite fra Lotito e Tare ha fatto il giro dei social. Per calmare le acque all'inizio della nuova stagione la Lazio ha scelto un comunicato per fare chiarezza sulla questione. Ecco la nota biancoceleste: "In merito alle notizie riportate oggi da diversi quotidiani e da vari mezzi di comunicazione su una presunta lite tra il Presidente Lotito ed il DS Tare, che sarebbe avvenuta ieri sera dopo la manifestazione organizzata dalla Lazio a Piazza del Popolo, si precisa che le stesse sono prive di fondamento. Infatti, il Direttore Sportivo Igli Tare gode della considerazione e fiducia della Società e del suo Presidente e continuerà a svolgere, come ha sempre fatto, il ruolo di direttore sportivo della prima squadra, mentre l’ingresso in società del direttore Angelo Fabiani sarà volto alla gestione della prima squadra femminile, primavera femminile e primavera maschile".

Il futuro di Tare

La Lazio ha provato a schiarire le nubi sul rapporto fra Tare e Lotito. Il futuro però del ds biancoceleste sembra lontano da Formello. Tare ha il contratto in scadenza nel 2023 e ad oggi non ci sono ne premesse, ne garanzie su un futuro rinnovo. Il ds albanese non ha intenzione di dimettersi e onorerà il suo contratto con la Lazio fino alla fine (ieri vertice nel quartier generale biancoceleste sul mercato) Al termine della prossima stagione però l'addio fra Tare e il club capitolino, dopo 17 anni (3 da calciatore, 14 da dirigente) sembra inevitabile. Contestato dai tifosi della Lazio, sotto la sua direzione sportiva, il club ha vinto 3 volte la Coppa Italia e 3 volte la Supercoppa Italiana. Nel suo futuro potrebbe esserci la Juventus che da anni monitora il suo operato, ma il ds interessa anche a diversi club tedeschi.