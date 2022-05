Pro Roma-Villa Adriana 1-3: vittoria salvezza per i Coccodrilli

Squadra in casa

Squadra in casa Pro Roma

Gioia massima in casa del Villa Adriana che vince per tre a uno contro la Pro Roma e conqusita l'aritmetica salvezza nel Girone D del campionato Promozione.

La partita

La partita si mette in discesa per il Villa Adriana già nel primo tempo grazie all'uno-due di Pierluigi Moscatelli che permette ai suoi di chiudere il primo tempo avanti per due a uno. Nella ripresa arriva il sigillo di Simone Tani al 60esimo che chiude l'incontro sul tre a uno.

La classifica

Con questo successo il VIlla Adriana si salva salendo a quota 42 punti. Pro Roma già retrocessa ferma a 13 punti.