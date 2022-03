Pro Roma-Valmontone 0-6: tutto facile per i giallorossi

Tutto facile per il Valmontone che supera con un roboante sei a zero in trasferta la Pro Roma nella 19esima giornata del Girone D.

La partita

Il Valmontone sblocca subito la partita al sesto minuto con Colaiori abile nello stoppare un lancio lungo e col destro nel battere il portiere avversario. Al 12esimo il replay del gol, lancio lungo di Lustrissimi per Antonucci che scappa alla difesa avversaria e porta i giallorossi sul due a zero. Al 15esimo il Valmontone è già sul tre a zero. Ancora Antonucci che scappa sul fondo e poi serve un pallone facile facile per Romagnoli che da pochi passi non sbaglia. Al 30esimo arriva il poker giallorosso con un tiro al volo di Colaiori su cross di Antonucci. Al 38esimo arriva pure la doppietta di Romagnoli che a tu per tu col portiere non sbaglia. Il secondo tempo è pura accademia per il Valmontone che trova pure il sesto con Lanna all'88esimo.

La classifica

Con questo successo il Valmontone sale a quota 34. Pro Roma ferma 13 punti nelle zone basse di classifica.