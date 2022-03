Pro Roma-Rocca Priora RdP 0-3: Nuzzi trascina i castellani alla vittoria

Vittoria agevole per il Rocca Priora RdP che batte per tre a zero in trasferta la Pro Roma nella ventunesima giornata del Girone D del campionato Promozione.

La partita

La sfida del Vittiglio è in controllo dei castellani già dalle prime battute. Al 12esimo infatti il Rocca è già in vantaggio grazie a Nuzzi. L'attaccante si ripete poi al 30esimo portando i suoi all'intervallo sopra di due gol. Al 52esimo Nuzzi segna la sua tripletta che chiude una partita mai in discussione.

La classifica

Il Rocca Priora RdP consolida il suo primo posto in classifica salendo a quota 44 punti. Pro Roma nelle retrovie con 13 punti.