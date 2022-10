Pro Cori-Valmontone 1-4: Gallaccio con una tripletta lancia i giallorossi

Inizia in maniera super il campionato del Valmontone che trionfa per quattro a uno in trasferta sul campo della Pro Cori. Man of the match l'attaccante giallorosso Gallaccio autore di un tripletta.

Pro Cori-Valmontone, la cronaca

Gallaccio colpisce il palo rientrando sul destro dopo soli 8 minuti di gioco. Il numero nove giallorosso però si rifà con gli interessi al 15esimo portando i suoi avanti. Splendido gol dell'attaccante che vola di testa in avvitamento e beffa il portiere avversario insaccando la rete dell'uno a zero per il Valmontone. Al 30esimo il raddoppio del Valmontone con Romagnoli. Il capitano dei giallorossi è abile di testa a spedire in rete un cross dalla destra. La Pro Cori accorcia le distanze con Tosti nel finale di tempo che scarta il portiere e col destro rilancia le speranze di rimonta dei padroni di casa. Ad inizio ripresa Gallaccio prima sigla il tre a uno con un tap-in comodo su corta respinta del portiere avversario e poi chiude la sua giornata super con una tripletta che chiude in maniera definitiva l'incontro.

La classifica

Questa vittoria al debutto lancia il Valmontone in vetta alla classifica con tre punti e col miglior attacco del Girone D. Inizio in salita in Promozione per la Pro Cori.