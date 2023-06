Pro Calcio Tor Sapienza, ufficiali tre conferme per la prima squadra

Continua la stagione delle conferme per il Tor Sapienza, che ha annunciato altre tre conferme importanti per la sua prima squadra. A fare da capofila c'è l'attaccante Thomas Toncelli, autore di otto gol nel campionato appena concluso, mentre negli altri ruoli ci saranno ancora due storici pilastri del Tor Sapienza come il difensore Edoardo Santori e il centrocampista Damiano Mereu.