Pro Calcio Tor Sapienza, ufficiale la firma di una nuova punta

Acquisto importante per il Tor Sapienza, che si assicura la firma del numero nove Thomas Toncelli, che si è subito presentato ai microfoni della pagina ufficiale del club romano. “Sono molto contento di essere qui, ho avuto anche altre offerte ma la dirigenza della Pro Calcio Tor Sapienza mi ha subito fatto un'ottima impressione. Hanno sempre dimostrato un grande interesse nei miei confronti e ora non vedo l'ora di ripagare la loro fiducia e lavorare con mister Anselmi”. Un pensiero anche al suo prossimo allenatore “Me lo hanno descritto tutti come un ottimo allenatore, sono uno a cui piace lavorare e perciò non vedo l'ora di cominciare”. In chiusura il nuovo numero nove gialloverde lancia uno sguardo alla prossima stagione: “Sono un attaccante e come tale vivo per il gol ma non mi piace pormi obiettivi se non quello di cercare di fare sempre meglio dell'annata precedente. Ai tifosi della Pro Calcio Tor Sapienza posso assicurare una cosa, che non mancherà mai l'impegno, la voglia e lo spirito di sacrifico da parte mia, indipendentemente dal risultato o dalla condizione. Ho scelto di sposare questo progetto e l'ho fatto con la massima serietà. Voglia davvero far bene con questa maglia”.