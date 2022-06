Roma, la Primavera è un tesoro: da Bove, Volpato e Milanese il futuro dei giovani giallorossi

La Primavera della Roma è fra le migliori d'Italia. Sono stati tantissimi i giovani talenti lanciati dall'ex tecnico Alberto De Rossi, che hanno raggiunto la Prima Squadra e che poi sono diventati protagonisti nel calcio che conta. Mourinho nell'ultima stagione ha lanciato tanti talenti che ora possono riempire le casse giallorosse.

Felix e Milanese

Chi è pronto a lasciare la Roma è Tommaso Milanese. Centrocampista pugliese classe 2002, Milanese ha debuttato in Prima Squadra nella stagione 2020/2021 (collezionado 3 presenze in Coppa) sotto la guida Fonseca trovando pure il suo primo gol in Europa League. Il calciatore nell'ultima stagione ha giocato in prestito nell'Alessandria in Serie B e adesso è a un passo dalla Cremonese. I lombardi verseranno nelle casse giallorosse 750mila più bonus, inoltre la Roma avrà un 30% in caso di futura rivendita.

Chi ha tanto mercato è Felix Afena-Gyan. L'attaccante ghanese, classe 2003, lanciato fra i grandi da Mou in questa stagione ha collezionato già 22 presenze e messo a segno 2 reti contro il Genoa a Marassi. Su di lui ci sono diversi club di Serie A fra cui la Salernitana, il Sassuolo (opzione per Frattesi) e il neo promosso Lecce. L'attaccante punta al mondiale col suo Ghana e per questo potrebbe lasciare Trigoria cercando più spazio. La Roma è pronta ad incassare un'importante plusvalenza visto che dopo averlo pagato 300mila euro la sua attuale valutazione si aggira intorno ai 6 milioni.

Altro giovane con le valigie in mano è Riccardo Calafiori. Il terzino sinistro, classe 2002, piace a diversi club italiani dal Cagliari (appena retrocesso in Serie B), al Monza, alla Cremonese, alla Salernitana ma anche all'estero al Basilea e al Getafe. La Roma è pronta ad aprire al prestito.

Zalewski, Volpato e Bove

Altri nomi che hanno un discreto mercato sono Bove (2002) e Volpato (2003). Il primo, inserito nella lizza del Golden Boy 2022, ha grande seguito in Serie A. Il centrocampista lanciato da Fonseca ed inserito in pianta stabile nella prima squadra da Mourinho. Lo Special One stravede per lui ha messo un veto su una sua possibile partenza. Sul centrocampista però ci sono diverse squadre dal Monza, alla Cremonese al Sassuolo. Proprio i neroverdi avrebbero chiesto espressamente alla Roma di inserire il centrocampista nella trattativa Frattesi, trovando però il no dei giallorossi con Mou che non vuole privarsene.

Volpato (insieme anche al nome di Tripi, 2002) è un altro nome richiesto dal Sassuolo per l'affare Frattesi. Il trequartista impegnato, e a segno, con l'Italia negli Europei Under 19 è stato lanciato da Mou e ha trovato il gol al debutto contro il Verona. Sul giovane della scuderia Totti oltre ai neroverdi si registra l'interesse di diversi club di Serie B: Ascoli, Ternana e Bari. Il giovane partirà in ritiro con la Prima Squadra, poi la Roma valuterà che fare.

Chi non si muoveràse lusinghe estere, è Zalewski. L'italo-polacco, classe 2002 è diventato un punto fermo di Mourinho, un titolarissimo della Roma. Incedibile per i giallorossi.