Primavera 1, la Lazio si ferma in tre minuti con il Milan Primavera

Si spezzano in tre minuti le speranze della Lazio Primavera, che contro il Milan a Milano paga tre minuti sbagliati ed esce con zero punti e senza il terzo posto dalla trasferta milanese. Gli uomini di Sanderra sono partiti con qualche difficoltà, concedendo tanto da piazzato nella prima mezz'ora ma riprendendosi poi al 28' sull'asse Gonzalez - Sanà Fernandes, che però non è riuscito ad agganciare il traversone del primo a pochi passi dalla porta. Nel finale però la partita sembra avviarsi nei binari dei padroni di casa, con il rigore concesso dall'arbitro per il fallo di Magro su Scotti. Lo stesso Magro però ipnotizza Scotti dal dischetto e manda la Lazio all'intervallo sullo 0-0. Bartesaghi in avvio di ripresa sfiora il vantaggio da fuori, e l'1-0 arriva venti minuti dopo, al 68', con Simmelhack che raccoglie l'assist di Bonomi e manda in vantaggio i suoi. Il gol "stappa" la partita, e due minuti dopo è proprio Simmelhack ad ispirare Zeroli per il gol del definitivo 2-0. La Lazio spinge ma nel finale va più vicino il Milan al 3-0 che la Lazio al 2-1, terminando così il buon periodo dei biancocelesti con tre vittorie consecutive.

Il tabellino

MILAN-LAZIO 2-0

MILAN – Raveyre, Bakoune (60' Magni), Bartesaghi, Simic, Stalmach, Scotti (89' Skoczylas), Zeroli, Caldara (71' Nsiala), Sala (60' Malaspina), Bonomi (71' Sia), Simmelhack. A disp.: Bartoccioni, Camarda, Paloschi, Parmiggiani, Mancioppi, Eletu. All.: Ignazio Abate

LAZIO (4-3-3) – Magro; Bedini (86' Balde), Zazza, Ruggeri, Milani; Di Tommaso (74' Cappelli), Bordon, Sardo (74' Napolitano); Gonzalez, Sulejmani (79' Di Gianni), Sana Fernandes (79' Cuzzarella). A disp.: Bosi, Kone, Tredicine, Nazzaro. All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Niccolò Turrini (sez. di Firenze)

Assistenti: Alessandro Parisi - Davide Fedele

Ammoniti: Sala, Bakoune (M); Sulejmani, Bedini (L)