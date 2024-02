Primavera 1, i risultati di Roma e Lazio: la Roma delude a Frosinone, la Lazio impatta con la Fiorentina

Si sono concluse le partite della ventiduesima giornata di Primavera 1 per Roma e Lazio Primavera. Un sabato di calcio non proficuo per le due compagini romani, con nessuna delle due in grado di trovare la vittoria.

La Roma si perde nel finale

Sconfitta pesante per la Roma, che cede all'ultimo minuto ad un Frosinone in piena lotta salvezza. La squadra di Guidi ha rischiato già nel primo tempo, con Selvini che prima al 21' si vede salvare il suo tiro a botta sicura da Marin e poi al 40' con Pahic che trova il palo sugli sviluppi di un calcio d'angolo. La Roma crea poco, se non per Pagano che in avvio cicca il tiro da buona posizione. La musica cambia ad inizio secondo tempo, con Graziani che spreca l'occasione migliore della Roma sparando sulla traversa solo davanti al portiere. Il Frosinone capisce il momento e si rintana in area, uscendone fuori solo in pieno recupero, con Luna al 92' che beffa la Roma chiudendo in rete una serie di batti e ribatti in area, per una sconfitta durissima e forse immeritata per la Roma.

FROSINONE-ROMA 1-0 (90'+2' Luna)



FROSINONE (3-5-2): Palmisani, Zaknic, Petta, Pahic; Bouabre (68ì Cichero), Boccia, Cichella (90' Milazzo), Molignano (56' Ferizaj), Romano; Luna, Selvini

A disp.: Lagonigro, Stefanelli, Severino, Skahmbaj, Dixon, Cesari, Ioannou, Amerighi All. Angelo Adamo Gregucci

ROMA (4-3-3): Marin; Reale, Golic (39' Chesti), Keramitsis (45' Mirra), Oliveras; Graziani, Romano, Pisilli; Costa, Mlakar (64' Misitano), Pagano (80' Alessio).

A disp.: Marcaccini, Ienco, Marazzotti, Ivkovic, Seck, Feola, Della Rocca All. Federico Guidi

Sardo non basta alla Lazio

L'inizio è di quelli shock per la Lazio, che tra l'8' e il 12' prende un durissimo 1-2 a firma Sene e Vitolo. La Lazio si scuote solo al 33', con Sardo che da fuori trova il gol per accorciare mettendola all'angolino. Nel secondo tempo la Lazio fa forcing e riesce a trovare il pareggio finalmente al 77', con Sardo che sfrutta la ribattuta sulla punizione dal limite di Sanà Fernandes per fissare il risultato sul 2-2.

LAZIO - FIORENTINA 2-2

LAZIO (3-5-2) - Renzetti; Bordon (70' Di Tommaso), Dutu, Ruggeri; Zazza, Sardo, Coulibaly, Cappelli (13' Cuzzarella) (70' Kone), Milani; Di Gianni (70' Sulejmani), Sana Fernandes (86' Gelli). A disp.: Magro, Mrtinelli, Bedini, Tredicine, Nazzaro, Bordoni. All.: Stefano Sanderra

FIORENTINA (4-2-3-1) - Leonardelli; Biagetti (46' Kouadio), Romani, Maggini (65' Vigiani), Balbo; Ievoli, Mignani (57' Fortini); Sene, Vitolo (57' Harder), Gudelevicius; Caprini. A disp.: Caroti, Denes, Spaggiari, Braschi. All.: Daniele Galloppa

Arbitro: Domenico Leone (sez. Barletta)

Assistenti: Vincenzo Abbinante e Michele Fracchiolla

Ammoniti: Cuzzarella, Ruggeri, Sana Fernandes, Sardo (L); Romani, Mignani, Vitolo, Caprini (F)

Espulsi: ///