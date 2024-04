Primavera 1, i risultati della 27ma giornata: Pasqua di vittorie per Roma e Lazio

Un lunedì di Pasquetta trionfale per le due formazioni giovanili di Roma e Lazio impegnate nel campionato di Primavera 1.

La Roma travolge il Verona

Tutto facile per la Roma, a cui basta un tempo per mettere la partita in cassaforte a Verona e accorciare sulla capolista Inter a -1, con i nerazzurri battuti in casa dal Lecce campione uscente. Dopo cinque minuti ci pensa Pagano a mandare avanti i giallorossi, con una botta violentissima da trenta metri che muore sotto l'incrocio dei pali. Sempre Pagano è decisivo nel secondo gol romanista, assistendo da punizione il colpo di testa di Cherubini che si fa assist per Alessio. Toniolo si fa in quattro per salvare la sua porta dagli assalti giallorossi, ma non può nulla in finale di primo tempo sulla conclusione da angolo di Plaia, che chiude il primo tempo con il sigillo del 3-0 ospite. Il secondo tempo è pura accademia per i giallorossi, che al 61' chiudono il poker con Cherubini, bravo a sfruttare un indecisione della difesa di casa. Nel finale Dentale rende meno amaro il passivo per l'Hellas, con un rigore concesso per fallo di mano romanista.

HELLAS VERONA-ROMA 1-4 (5' Pagano, 21' Alessio, 42' Plaia, 64' Cherubini, 90' rig. Dentale)



HELLAS VERONA (3-4-3): Toniolo; Popovic (63' Fagoni), Corradi, Mukumnwanege; Patané (74' Silfver), D'Agostino (74' Szimionas), Agbonifo (46' Dalla Riva), De Battisti; Riahi, Cazzadori, Ajayi (85' Dentale).

A disp.: Marchetti, Doucouré, Caneva, Valenti, De Rossi, Vermesan.

All. Paolo Sammarco

ROMA (4-3-3): Marin; Mannini, Keramitsis, Plaia (83' Golic), Oliveras (73' Ienco); Pagano, Romano, Graziani (60' Vetkal); Marazzotti (83' Nardozi), Alessio, Cherubini (73' D'Alessio).

A disp.: Marcaccini, Chesti, Ivkovic, Mlakar, Levak, Della Rocca.

All. Federico Guidi

La Lazio è più forte dell'arbitro

Non poche polemiche arbitrali nella sfida al Fersini tra Lazio e Sampdoria, con i biancocelesti che vanno sotto al 27' per un gol di Leonardi, ma recriminano tre minuti prima per un fallo netto su Sardo in area ospite non ravvisato dall'arbitro. È sempre Sardo però a pareggiare i conti, raccogliendo di testa al 39' il cross perfetto di Sanà Fernandes su cui il portiere ospite non può arrivare. La Lazio spinge nel secondo tempo ma sono i blucerchiati ad andare vicino al gol, con il legno colpito da Leonardi al 63'. Serve ancora una volta Sulejmani per sbloccare il match, con il giovane della Lazio che al 73' si avventa sul cross di Bedini portando avanti la Lazio. Da segnalare nel finale le parate decisive di Magro, che nega il gol per tre volte alla Sampdoria nell'arco di tre minuti. Con questa vittoria la Lazio risale al quarto posto, a soli quattro punti dalla vetta.

LAZIO - SAMPDORIA 2-1 (27′ Leonardi (S), 39′ Sardo (L), 74′ Sulejmani (L).

Lazio (4-3-3): Magro; Bedini (80′ Zazza), Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordon (28′ Nazzaro), Sardo (89′ Cappelli); Gonzalez (80′ Balde), Sulejmani, Sana Fernandes (89′ Napolitano). Allenatore: Stefano Sanderra.

Sampdoria (4-3-3): Scardigno; Valisena(80′ Polli), Uberti, Pozzato (68’Chilafi), Conti, Leonardi, Alesi, D’ Amore, Langella (89′ Ovalle Santos) , Georgiadis (80′ Costantino), Malanca. Allenatore: Matteo Pastorino.