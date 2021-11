Prima vittoria in campionato per la Roma Calcio Femminile

Grande vittoria della Roma Calcio Femminile, che trova la prima vittoria in campionato nel modo più bello possibile, battendo la capolista Pink Bari. La Roma CF crea parecchio sin dall'inizio, con Filippi e Peri che vanno vicine al gol già nella prima mezz'ora. Il gol arriva finalmente al 35', su una punizione indiretta da centrocampo di Polverino si avventa il capitano della Roma CF Silvi che scarica in porta e dà il vantaggio alla Roma CF. Al rientro dagli spogliatoi la Pink Bari ci riprova ma non riesce a sfondare. Chi sfonda invece è Badawiya, che al 56' su suggerimento di Borg ubriaca di finte le sue avversarie e trova lo splendido gol del 2-0 per le padrone di casa. Il Bari reagisce e al 61' dimezza lo svantaggio con Bonamici, brava a segnare con un pallonetto praticamente da fuori area. Il gol che chiude la partita però è della Roma CF, che con Badawiya trova la doppietta personale su assist di Filippi e porta a casa la prima vittoria in campionato.