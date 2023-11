Illuminazione, tribune e nuovi posti: il Tre Fontane si rifà il look per la Champions League

Il Tre Fontane si è rifatto il look con un nuovo vestito di marca internazionale per ospitare le partite di Champions League della Roma Femminile. Le campionesse d’Italia infatti debutteranno in Europa nella loro casa (che va verso tutto esaurito) giovedì 23 novembre contro l’Ajax per la seconda giornata del proprio girone dopo il pareggio in rimonta contro il Bayern Monaco all'esordio.

La Roma nella scorsa stagione ha giocato le sue partite di Champions League del girone a Latina poichè il Tre Fontane non rispettava i requisiti Uefa. Per evitare di ripetere le trasferte in regione pure per la stagione in corso invece nell’impianto dell’Eur sono stati installati circa 3mila sediolini rimovibili per il pubblico sulle tribune, ben quattro torri fari alte 30 metri con il campo che sarà illuminato da 78 proiettori Led Phillips di ultima generazione riciclabili al 99%, uno speciale schermo anti abbagliamento per migliorare l’esperienza degli atleti in campo e degli spettatori sugli spalti, 280 metri cubi di cemento impiegato per quasi 2600 metri di cablaggio in un sistema che garantirà illuminazione uniforme e di alta qualità per soddisfare i più recenti standard di trasmissione delle emittenti televisive. I lavori per le torri sono stati avviati ad inizio ottobre con trivellazione e innalzamento in 35 giorni.

A rendere ancora più speciale l’atmosfera il sistema di illuminazione include lo Show Lighting, un’area altamente specialistica che prevede uno spettacolare gioco di luci e musica con effetti speciali. Implementazioni e migliorie che non riguardano soltanto l’illuminazione. Infatti sono stati rinnovati gli spogliatoi personalizzati con le scritte, motti che rappresentano l’AS Roma, una vasca di crioterapia per accelerare il recupero delle calciatrici, l’allargamento dello spazio dietro le porte per permettere ai fotografi di lavorare senza intralciare le atlete che giocheranno in un campo 100% naturale e fra i migliori d'Europa, una zona per le tv e una nuova area media. E nel 2024 è prevista pure la realizzazione di una copertura per parte della tribuna (500 posti, ndr) e una press room.

Questi interventi sono stati resi possibili grazie alla collaborazione fra la concessionaria dell’impianto Ati Tre Fontane e del presidente Ugo Pambianchi che ha avviato la riqualificazione nel 2015, l’AS Roma e l’Assessorato allo Sport guidato da Alessandro Onorato con la supervisione del Dipartimento Sport di Roma Capitale.

“È stato un percorso faticoso e complesso, gratificante” – dichiara Ugo Pambianchi – “Un risultato in tempi record reso possibile da un grande di gioco di squadra tra noi concessionari, l'As Roma, l’Assessorato e il Dipartimento Sport di Roma Capitale che ci hanno messo nelle migliori condizioni per operare. Con questa fase siamo al 60% del nostro progetto: proseguiremo il nostro cronoprogramma con l’allestimento di un centro fisioterapico, un campo polivalente coperto ed una nuova tribuna sul lato corto con club house e sala media. Siamo sempre più proiettati al futuro: la storia racconta i suoi luoghi, le sue passioni e il suo sport, ma il futuro si costruisce con le competenze, con le idee e con i fatti”.

Elisabetta Bavagnoli, Head of Women's Football As Roma, dichiara: “Quello che stiamo vivendo è l’ulteriore conferma dell’investimento costante che la proprietà Friedkin sta facendo sulla nostra squadra femminile. Da oggi il Tre Fontane consentirà ai tifosi di vivere il tifo in un ambiente più moderno e accogliente non solo per le partite della squadra femminile ma anche per quelle della primavera maschile”.

Soddisfazione per l’ass. Onorato per via della riqualifica di un nuovo impianto sportivo nella Capitale: “Siamo riusciti a sbloccare una situazione di stallo burocratico che si trascinava dal 2018. Abbiamo mantenuto la parola data ai tifosi e insieme all’As Roma e all’ATI Tre Fontane, con un gran lavoro di squadra, siamo pronti a far giocare per la prima volta in casa le ragazze dell'As Roma anche nelle competizioni internazionali. Dopo la riapertura del Palatiziano, l’adeguamento del Tre Fontane è un altro traguardo raggiunto dalla nostra amministrazione sull’impiantistica sportiva a dimostrazione dell’impegno enorme che stiamo mettendo sul mondo dello sport”.

Queste le parole di Bavagnoli sulla possibilità di giocare allo Stadio Olimpico in caso di superamento del girone, come successo lo scorso anno ai quarti di finale contro il Barcellona, nonostante il rifacimento del Tre Fontane: "Oggi ci viviamo questo traguardo che è la dimostrazione che niente è impossibile. In un proseguo di un'attività sportiva l'AS Roma è sempre vicina a noi per garantire lo spazio adeguato nel teatro adeguato nel momento in cui dobbiamo viverla in un diverso ambiente. Sono fiduciosa per qualsiasi cosa debba accadere in futuro".