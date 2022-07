Dybala-day: martedì la presentazione all'Eur. Ecco i dettagli

A Roma impazza la Dybala-mania. Il grande colpo dell'estate giallorossa sarà presentato martedì sera, 26 luglio, e per l'occasione sarà approntata una location speciale.

Dybala la presentazione

Paulo Dybala ('93) sarà presentato martedì 26 luglio alle ore 21.15 (fino alle ore 22.15) al Colosseo Quadrato dell'Eur davanti a migliaia di tifosi. L'annuncio arriva direttamente da Roma Mobilità. Limitazioni al traffico già a partire da oggi. Conferma dell'evento arriva anche da fonti della Questura, con le forze dell'ordine pronte a tenere a bada l'entusiamo dei migliaia di tifosi attesi.

La mobilità

La presentazione in grande di Dybala avrà effetti sulla mobilitazione della Capitale. Infatti per motivi di ordine pubblico e sicurezza dalle ore 13 fino al termine dell'attività saranno rimosse le auto nelle zone limitrofe. Questa la nota integrale: "Martedì 26 luglio, dalle 21 alle 22,15, si svolgerà al Colosseo Quadrato dell'Eur la cerimonia di presentazione di Paulo Dybala che giocherà con la AS Roma dalla prossima stagione calcistica. Per esigenze di ordine e sicurezza pubblica, entro le 13 del 26 luglio e sino a cessate esigenze della giornata è previsto la rimozione di tutti i veicoli in viale Pasteur, da viale dell’Urbanistica a piazza Quadrato della Concordia; piazza Quadrato della Concordia; viale della Civiltà del Lavoro, dal Quadrato della Concordia a piazzale Adenauer; tutto il perimetro esterno lato Palazzo Fendi. In caso di necessità, la Polizia Locale sarà pronta a interdire il transito dei veicoli su piazza Quadrato della Concordia; via della Civiltà del Lavoro; l'ultimo tratto di viale Pasteur, dal Quadrato della Concordia a piazzale Adenauer".