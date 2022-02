Porto-Lazio 2-1: Zaccagni non basta, Toni Martinez ribalta Sarri in Europa League. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Lazio perde la sfida del Do Dragao contro il Porto per 2 a 1. Nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League, la squadra di Sarri gioca un grande primo tempo che però non riesce a chiudere in vantaggio. Nella ripresa sale in cattedra l’esperienza degli uomini di Conceicao, la Lazio cala di molto il suo ritmo e la partita si mette sui binari preferiti dal Porto. L’esperienza nel giocare queste partite di alto livello è quello che ha fatto la differenza con i lusitani che hanno punito la Lazio su degli svarioni difensivi di Luiz Felipe, il peggiore dei suoi. Sul risultato del Do Dragao hanno pesato anche le tante assenze in casa biancoceleste su tutte quella di Ciro Immobile, che ha dimostrato ancora una volta la sterilità dell’attacco laziale senza il suo capitano. Grave non aver trovato un vice Immobile nel mercato invernale. Discutibili anche i cambi di Sarri che nel forcing finale biancoceleste toglie Luis Alberto, Pedro e Zaccagni i migliori in campo. Fra una settimana la partita di ritorno all’Olimpico dove la Lazio dovrà vincere con due gol di scarto, visto che da questa stagione è stata abolita la regol dei gol in trasferta. Al ritorno mancherà Zaccagni per squalifica.

Porto-Lazio, la cronaca

La Lazio passa avanti alla prima sortita. Schema da calcio d’angolo con Luis Alberto che scambia con Pedro e mette in mezzo dove c’è Zaccagni che di tacco batte Diogo Costa. Il Porto reagisce e va vicino al pari con Pepé che con uno scavetto supera Strakosha ma poco prima che il pallone superi la linea arriva l’intervento di Luiz Felipe che spazza. Al 32esimo grandissima azione della Lazio, una perfetta e rischiosa uscita dal basso biancoceleste porta al tiro Milinkovic-Savic sui cui però si oppone bene Diogo Costa. Al 37esimo arriva il pareggio del Porto. Splendido il gol del pareggio dei portoghesi con un clamoroso colpo di testa di Toni Martinez, che quasi dal dischetto del calcio di rigore batte Strakosha anticipando Luiz Felipe. Ad inizio ripresa il Porto ribalta il risultato. A segno ancora Toni Martinez che anticipa nuovamente Luiz Felipe e di destro sigla la sua doppietta personale. L’attaccante spagnolo sfiora la tripletta poco dopo, ma sul suo mancino vola Strakosha a mettere in angolo. Lazio vicina al pari all’81esimo con Zaccagni che col destro da fuori area sfiora il palo. Altra occasione Lazio all’85esimo con Felipe Anderson che da posizione angolata non trova la porta.

Tabellino e pagelle

Porto (4-2-3-1): Diogo Costa 6,5; Joao Mario 7 (dall’88’ Eustaquio s.v.), Mbemba 6,5, Pepe 6, Zaidu 5,5; Uribe 5,5, Grujic 5,5 (dal 46’ Vitinha 6); Otavio 6; Fabio Vieira 5,5 (dal 46’ Galeno 6,5), Pepé 6 (dall’88 Costa s.v.); Toni Martinez 8 (dal 69’ Evanilson 6). All: Conceicao 7.

Lazio (4-3-3): Strakosha 6,5; Marusic 5,5, Luiz Felipe 4, Patric 6, Radu 5 (dal 72’ Hysaj 6); Leiva 6,5 (dal 68’ Cataldi 6), Luis Alberto 6,5 (dall’84’ Basic s.v.), Milinkovic-Savic 6; Pedro 6,5 (dall’84’ Moro s.v.), Zaccagni 7 (dall’84’ Cabral s.v.), Felipe Anderson 5,5. All.: Sarri 5.

Marcatori: 37’, 49’ Toni Martinez (P); 23’ Zaccagni (L)

Ammoniti: Grujic (P), Vieira (L), Galeno (P), Evanilson (P); Milinkovic-Savic (L), Zaccagni (L)

Arbitro: Gozubuyuk (NED)

I top e flop biancocelesti

Zaccagni 7: Per distacco il migliore in campo. Una spina nel fianco per la difesa portoghese e autore di un meraviglioso. Salterà la partita di ritorno per squalifica.

Pedro 6,5: I difensori del Porto non lo prendono mai. Tante giocate e dribbling utili. Queste sono le sue partite.

Radu 5: In eterno ritardo. Tarda due volte la chiusura su Joao Mario lasciandolo libero di crossare e di sfornare due assist vincenti per i gol di Toni Martinez.

Luiz Felipe 4: Disastroso. In entrambi i gol portoghesi si fa anticipare da Toni Martinez.