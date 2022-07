Portiere Lazio: la strategia biancoceleste per Provedel

La campagna acquisti della Lazio non si ferma. Dopo aver annunciato Romagnoli e Gila nella giornata di ieri, il prossimo annuncio sarà relativo al portiere Maximiano. Per il secondo portiere invece bisognerà attendere qualche altro giorno.

Provedel c'è l'accordo

La Lazio ha individuato in Provedel il secondo portiere della rosa, estremo difensore classe '94 legato allo Spezio fino al 2023. Provedel ha trovato l'accordo con i biancocelesti che hanno garantito al portiere un ruolo da protagonista in Coppa Italia e in Europa League. Per lui pronto un quinquennale da poco più di 1 milione a stagione. Manca però l'accordo con lo Spezia che per liberarsi di Provedel chiede 5 milioni di euro (il 50% dovrà essere girato all'Empoli), la Lazio ne offre 4,5. In casa biancoceleste c'è ottimismo per colmare la distanza di 500mila euro.

Le mosse della Lazio

I liguri non intendono cedere il proprio portiere senza però aver chiuso per Falcone ('95). La Lazio sta studiando quindi le mosse per arrivare a Provedel. Nelle ultime ore i vertici biancocelesti stanno valutando di acquistare Falcone (valutato 3 milioni di euro) dalla Sampdoria e di girarlo allo Spezia (più un conguaglio di due milioni) per Provedel. Una mossa decisa e netta per regalare il prima possibile a Sarri il suo dodicesimo uomo.

Le alternative

Provedel è il preferito ma non è il primo nome della lista. L'alternativa, più low cost si chiama proprio Falcone. Infatti la Lazio valuta pure l'acquisto di Falcone, romano e cresciuto nell'Ostiamare. Il portiere dopo aver assaporato i campi di Serie A da titolare però cerca continuità che alla Lazio non troverebbe. Nome che piace a Lotito e Fabiani è invece quello di Terracciano ('90) della Fiorentina. Portiere esperto in passato alla Salernitana. Terracciano sarebbe una valida alternativa anche perchè la Viola ha da poco acquistato Gollini e non riesce a trovare sistemazione a Dragowski.