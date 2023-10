Pomigliano-Roma Femminile 0-5: dominio giallorosso, pokerissimo al Liguori

La Roma Femminile spazza via il Pomigliano nella terza giornata di Serie A. La squadra giallorossa vince per cinque a zero dominando il match fin dalle battute iniziali. Partita indiscesa nei primi minuti grazie ai primi gol di Feiersinger che approfitta degli svarioni difensivi delle campane. L'assolo romanista prosegue con le reti di Kumagai e Viens e si chiude nel recupero con Tomaselli, grande ingresso e ottimo acquisto. Roma prima in classifica con 9 punti e 13 gol segnati. Le campionesse d'Italia arrivano allo spareggio per la Champions League con tanto entusiasmo.

Pomigliano-Roma, la cronaca

Al 9’ la Roma sblocca il risultato con Feiersinger che col destro conclude in rete dopo una buona parta di Buhigas su Giugliano. Al 12esimo tiro dal limite dell’area di Di Guglielmo che colpisce il palo. Al 21esimo Feiersinger approfitta di uno svarione della difesa campana e sigla la sua doppietta personale. Al 27esimo ci prova Giugliano dalla distanza, blocca Buhigas. La numero 10 giallorossa ha un’altra occasione al 34esimo ma il suo destro è centrale. Al 44esimo il 3-0 giallorosso con Kumagai di testa sugli sviluppi di corner. Al 57esimo grande occasione per il Pomigliano ma Di Guglielmo salva sulla linea su tiro di Martinez. Al 64esimo ancora su angolo arriva il gol della Roma, stavolta con Viens. Al 75esimo Roma vicinissimo al pokerissimo con Serturini che trova il palo. Al 78eismo Tomaselli scarica per Feiersinger che sfiora la tripletta. Nel recupero un bellissimo colpo di testa fissa il risultato sul 5 a 0.

Tabellino e pagelle

Pomigliano (4-4-2): Buhigas 6; Novellino 4 (dal 66’ Battistini 5,5), Rabot 5, Caiazzo 5, Harvey 4,5; Szymanowski 5, Di Giammarino 5 (dal 90’ Corrado s.v.), Bourgouin 5 (dal 73’ Domi 5,5), Ippolito 5; Nambi 4,5 (dal 91’ Manca s.v.), Martinez 6. All.: Contreras 4

Roma Femminile (4-3-3): Ceasar 6; Aigbogun 7, Minami 6,5, Valdezate 6,5, Di Gugliemo 6,5; Giugliano 7,5 (dal 73’ Tomaselli 7), Kumagai 7 (dal 74’ Ciccotti 6), Feiersinger 8; Latorre 6,5 (dal 60’ Kramzar 6), Viens 7 (dal 73’ Giacinti 6), Haavi 6,5 (dal 60’ Serturini 6). All.: Spugna 8

Marcatrici: 9’,21’ Feiersinger (R), 44’ Kumagai (R), 64’ Viens (R), 94' Tomaselli (R)

Ammonite: Szymanowski (P); Di Gugliemo (R), Valdezate (R)

Arbitro: Di Reda

Le top e flop giallorosse

Feiersinger 8: Trova i suoi primi gol in giallorosso che spianano la strada alla vittoria della squadra.

Giugliano 7,5: Sempre presente, qualità, quantità e due assist. Imprescindibile.

Tomaselli 7: Ottimo ingresso in campo della centrocampista. Tanti palloni recuperati e occasioni create. Nel recupero il gol con un prepotente colpo di testa.

Kramzar 6: Buone sponde, spreca diverse occasioni da gol.