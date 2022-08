Pomigliano-Roma Femminile 0-2: Buona la prima per le giallorosse, Giacinti subito in gol. Cronaca, commento e pagelle della partita

La Roma batte per due a zero il Pomigliano alla prima del nuovo campionato di Serie A femminile. La partita è un monologo giallorosso con una sola squadra in campo. Le capitoline di Spugna dominano in lungo e in largo ed è solo Cetinja ad evitare la goleada. I gol arrivano nel primo tempo e portano la firma di Valentina Giacinti il grande acquisto del mercato estivo giallorosso al primo gol con la maglia romanista ed il raddoppio merito di Andressa. Buon inizio di campionato per la Roma prima della sosta per le Nazionali. Prossimo appuntamento sabato 10 settembre con le giallorosse che ospiteranno in casa il Milan.

Pomigliano-Roma, la cronaca

Al 13esimo la Roma passa in avanti col primo gol in giallorosso di Valentina Giacinti. L’attaccante giallorosso di coscia spinge in rete un cross dalla destra di Haug e porta in vantaggio le capitoline. Intorno al 30esimo ci riprova Giacinti ma il suo sinistro di prima nell’area di rigore avversaria termina fuori. Al 35esima arriva il raddoppio giallorosso. Fa tutto Andressa che prima recupera palla e poi si lancia verso l’area avversaria, calcia di sinistro e il pallone prima tocca il palo e poi si insacca in rete. Al 52esimo Roma vicina al terzo gol: punizione di Andressa verso Haavi che di testa spedisce fuori di poco. Al 62esimo Giugliano vicinissima al gol con un destro di prima da fuori area che si infrange sul palo. Al 75esimo Cetinja para con facilità una conclusione telefonata di Haavi. Il portiere Pomigliano poi si supera su Lazaro evitando il terzo gol. Momento supero per Cetinja che poco dopo nega la doppietta a Giacinti che di testa ha deviato verso la porta un cross di Andressa.

Tabellino

Pomigliano (4-3-3): Cetinja 6,5; Konat 5, Passeri 5, Rizza 4, Novellino 5; Fusini 5, Ferrario 4,5, Gallazzi 5 (dall’87’ Miotto s.v.); Corelli 5, Di Giammarino 5 (dall’85’ Rabot s.v.), Martinez 4,5 (dal 57’ Manca 5). All.: Romaniello 5

Roma (3-4-1-2): Lind 6; Wenninger 6, Linari 6, Minami 6; Serturini 6 (dal 64’ Glionna 6,5), Giugliano 6,5, Cinotti 6,5 (dal 75’ Greggi 6), Haavi 6,5; Andressa 7; Haug 6,5 (dal 64’ Lazaro 6,5), Giacinti 7 (dall’87’Landstrom s.v.). All.: Spugna 7

Marcatrici: 13’ Giacinti (R), 35’ Andressa (R)

Ammonite: Giugliano (R)

Arbitro: Scatena

Le top giallorosse

Giacinti 7: Gol alla prima in campionato con la nuova maglia, non poteva esserci inizio migliore per l'attaccante ex Milan. Solo il portiere avversario le nega la doppietta.

Andressa 7: Prestazione maiuscola della brasiliana che mette in campo tutto la sua qualità. Di forza e tecnica il suo gol che chiude la partita.

Giugliano 6,5: Solita partita di amministrazione per la 10 giallorossa. Il palo le nega un gran gol.

Haug 6,5: Partita di sacrificio a servizio della squadra per l'attaccante. Non trova il gol ma serve a Giacinti l'assist che sblocca il match.