Pomigliano-Lazio Women 1-1: Visentin risponde a Banusic. Cronaca e commento della partita

La Lazio Women pareggia per uno a uno al Gobbato casa del Pomigliano il recupero della 17esima giornata di Serie A femminile. Le capitoline, giocano un discreto primo tempo sfiorando più volte il gol ma poi andando sotto prima dell’intervallo. Nella ripresa il ritmo cala ma arriva il meritato pareggio. Un pareggio in rimonta per le biancocelesti che però sa di sconfitta. L’uno a uno infatti firmato da Visentin complica di molto le speranze salvezza per le romane. A tre partite dal termine alla Lazio penultima a -6 dal nono posto, ultima posizione utile per restare in Serie A serve un vero e proprio miracolo per mantenere la categoria. E domenica prossima al Fresini arriva la Juventus.

Pomigliano-Lazio, la cronaca

La Lazio approccia bene alla partita e crea diverse occasioni. Al decimo ci prova Fordos con una punizione che Cetinja devia. Al 30esimo ci prova Ferrandi ben pescata in area da Fridlund ma il suo sinistro è messo in angolo dal portiere. La centrocampista biancoceleste ci riprova poco dopo su punizione. Il suo tiro non è trattenuto da Cetinja ma a Visentin non riesce il tap-in vincente da pohi passi. Al 42esimo il Pomigliano passa in vantaggio. Banusic recupera palla al limite dell’area e poi batte Ohrstrom. All’84esimo la Lazio trova il pareggio con Visentin su assist di Ferrandi.

Tabellino

Pomigliano (4-4-2): Cetinja; Apicella, Cox, Varriale (dal 68’ Luik), Fusini; Tudisco, Vaitukaityte, Ferrario, Moraca (dall’85’ Rinaldi); Della Peruta, Banusic (dall’80’ Landa). All.: Tesse.

Lazio Women (4-3-1-2): Ohrstrom; Pittaccio, Foerdos, Falloni, Vigliucci; Castiello, Ferrandi (dal 93’ Cuschieri), Pezzotti; Di Giammarino (dal 74’ Labate); Visentin, Fridlund (dal 58’ Heroum). All.: Catini.

Marcatrici: 42’ Banusic (P); 84’ Visentin (L)

Ammonite: Moraca (P); Ferrandi (L), Falloni (L)

Arbitro: Baratta