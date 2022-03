Pomigliano-Lazio Women: partita rinviata. Ecco perché

La Lazio Women non scenderà in campo questo weekend. Infatti la partita di Serie A della formazioen biancoceleste contro il Pomigliano non si giocherà a causa di un focolaio Covid.

Il rinvio

Pomigliano-Lazio Women è stata rinviata a destinarsi a causa di un focolaio Covid all'interno della formazione campana. Ad annunciarlo è stata la Divisione Calcio Femminile dopo aver preso atto della situazione del Pomigliano. La sfida era in programma domenica 20 marzo alle ore 14:30.

Il comunicato

Lo scontro diretto in chiave salvezza è stato dunque rinviato. Ecco il comunicato del Pomigliano: "La società comunica che a seguito di un incremento dei casi di positività al Covid-19 e visto il numero delle tesserate risultate contagiate dal virus, la gara di campionato Pomigliano-Lazio in programma domenica 20 marzo alle ore 14.30, è stata rinviata a data da destinarsi”.

Questo il post della Lazio: "Pomigliano-Lazio Women, match valido per la 6ª giornata di ritorno del campionato di Serie A TIMVision in programma domenica 20 marzo 2022 alle ore 14:30 al Campo U. Gobbato, è stata rinviata a data da destinarsi".