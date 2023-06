La Lazio Women vince ma non basta, le biancocelesti restano in Serie B

La Lazio Women batte il Pomigliano per uno a zero ma la vittoria non permette alle biancocelesti di approdare in Serie A. Infatti in virtù della sconfitta per due a zero a Formello, la Lazio è costretta a restare in Serie B per un’altra stagione mentre le campane mantengono la categoria. A Pomigliano quindi non basta l’autogol di Golob alle ragazze di Grassadonia. Lazio quindi sconfitta nello spareggio e che paga a caro prezzo la sconfitta contro il Napoli alla regular season.

Pomigliano-Lazio Women, la cronaca

Al 18esimo tiro di Martinez respinge Guidi. Il portiere della Lazio è ancora bravisso a deviare in corner una conclusione di Corelli al 35esimo. Al 44esimo la Lazio passa in vantaggio grazie ad una sfortunata autorete di Golob. Al 58esimo tiro di Gallazzi ma fuori. Al 60esimo Bragonzi di testa non trova la porta per pochissimo. Al 92esimo tentativo di Moraca dalla distanza ma Cetinja.

Tabellino e pagelle

Pomigliano (4-4-2): Cetinja; Rizza Apicella, Golob (46`Passeri), Fusini; Gallazzi, Ferrario, Maldonado (56` Rabot); Di Giammarino, Corelli (56` Bragonzi), Martinez (90` Novellino). All.: Sanchez

Lazio Women (4-3-1-2): Guidi, Pittaccio (90` Pezzotti), Kakampouki, Varriale, Toniolo; Castiello (dal 77’ Palombi), Eriksen, Condon (65` Colombo); Visentin, Moraca, Fuhlendorff. All.: Grassadonia

Marcatrici: aut. Golob (P)

Ammonite: Moraca (L), Castiello (L)

Arbitro: Emmanuele