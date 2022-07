Pomezia, ufficiali due arrivi in porta

Il Pomezia Calcio 1957 è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con due portieri Under: Lorenzo Marcucci ed Emanuele D’Adamo. Lorenzo Marcucci portiere classe 2004 cresciuto nelle giovanili del Tor di Quinto la passata stagione ha disputato il campionato di Eccellenza con la maglia del Casal Barriera. Emanuele D’Adamo portiere classe 2003 pometino doc ha maturato diverse esperienze in settori giovanili importanti come Urbetevere e Vigor Perconti, mentre l’anno scorso era in forza al Nuova Florida in Serie D. Benvenuti Lorenzo ed Emanuele e in bocca a lupo per una grande stagione con la maglia rossoblù del Pomezia Calcio 1957!

Ufficio stampa Pomezia Calcio 1957