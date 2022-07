Pomezia, ufficiale un nuovo acquisto

Nuovo acquisto per il Pomezia, che mette a segno il colpo Salvatore Cristofaro, in grado di ricoprire più ruoli e soprattutto essendo un classe 2006 anche una scommessa importante per il futuro del Pomezia. Cristofaro, nativo di Napoli, ha militato per l’Accademia Torino F.C.F. di Afragola ed è stato strappato alla concorrenza dal DS del Pomezia Mezzina, con la squadra pometina che ha dato così il benvenuto al calciatore sui suoi social. "Benvenuto Salvatore e in bocca a lupo per una grande stagione con la maglia rossoblu del Pomezia Calcio!"