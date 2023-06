Pomezia, ufficiale l'arrivo di mister Gagliarducci

Il Pomezia Calcio 1957 è lieta di comunicare che nella prossima stagione Cristiano Gagliarducci siederà nuovamente sulla panchina rossoblù. Voluto fortemente dal Patron Alessio Bizzaglia, il mister Cristiano Gagliarducci dopo alcune esperienze fuori regione con Spoleto e Lanciano, torna al Pomezia Calcio. Il mister Gagliarducci sarà coadiuvato da Carlo Baylon come allenatore in seconda, Silvio Mariani in qualità di preparatore dei Portieri e Fabrizio Pentenè preparatore atletico.

[comunicato ufficiale Pomezia]