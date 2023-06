Pomezia, ufficiale il ritorno di un centrocampista

Il Pomezia Calcio 1957 è lieta di comunicare il ritorno del centrocampista Cristiano Rossetti. Il classe 2000, giocatore duttile utilizzabile sia da interno che da esterno, previene dalla W3 Maccarese dove era approdato nel marcato invernale dopo aver iniziato la stagione proprio al Pomezia. Rossetti in passato ha vestito le maglie di Cerveteri, Ladispoli e Lupa Roma. Bentornato Cristiano e in bocca a lupo per questa nuova esperienza con il rossoblu del Pomezia Calcio!

[comunicato ufficiale Pomezia Calcio]