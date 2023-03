Pomezia, Nardinocchi è il nuovo responsabile dello scouting

Il Pomezia Calcio 1957 comunica che Renato Nardinocchi è il nuovo responsabile dello scouting rossoblù. Renato Nardinocchi è una figura professionale molto conosciuta nell’ambiente del calcio dilettantistico laziale con esperienze in diversi club tra i quali G.Castello, Nuova Florida e Dabliu, oltre a collaborazioni con società professionistiche come ad esempio la Viterbese. Questo nuovo ingresso societario, insieme ai suoi collaboratori tra i quali Bruno Germano (in foto), è un ulteriore investimento del Patron Alessio Bizzaglia con l’obiettivo di far crescere sempre più la struttura del Pomezia Calcio. Nardinocchi e il suo staff, in stretta collaborazione con Alessandro Mezzina, Christian Fittante e Mauro Fattori, si occuperanno dello scouting rossoblù dal settore giovanile alla prima squadra. Benvenuto Renato e in bocca a lupo per questa nuova avventura professionale con il rossoblù del Pomezia Calcio 1957!

[comunicato ufficiale Pomezia]