Pomezia, lo spareggio con il Nola sarà ad Avezzano

Lo spareggio contro il Nola si giocherà domenica 14 maggio alle ore 16.00 presso lo Stadio dei Marsi ad Avezzano. Come già scritto ieri ci saranno due pullman gratuiti per tutti i tifosi rossoblú messi a disposizione dalla società con partenza alle ore 11 da Piazza San Benedetto.Inoltre si comunica che i biglietti per assistere alla gara potranno essere acquistati presso “Orbis Servizi Piazza dell’Esquilino Roma 37” e tramite il circuito GO2. Per info rivolgersi alla segreteria del Comunale di Via Varrone.

[comunicato ufficiale Pomezia]