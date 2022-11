Pomezia, le parole del DG Bussi "Stiamo facendo un ottimo campionato"

Il buon inizio di stagione da neopromossa del Pomezia non sta passando inosservato in Serie D, e la pagina ufficiale del club ha deciso di intervistare il suo direttore generale Andrea Bussi per fare il punto sulla situazione.



Buongiorno Direttore. Partiamo dal rapporto che lega Andrea Bussi al Pomezia Calcio.

“Tra me e il Pomezia Calcio c’è un feeling che nasce da quando io ho 6 anni. La Scuola calcio l’ho cominciata proprio qua a Pomezia proseguendo poi con tutta la trafila nel settore giovanile. Questa società mi ha dato tantissimo (e continua a darmi tanto) e mi ha lanciato nel professionismo. Infatti prima di essere un dirigente sono un vero e proprio tifoso di questa società.”

Nel Pomezia Calcio hai ricoperto tantissimi ruoli: Responsabile della scuola calcio, allenatore del settore giovanile e della prima squadra e da due anni il Patron Alessio Bizzaglia ti ha affidato l’incarico di Direttore Generale. Un ruolo importantissimo che vivi a 360° gradi proprio al fianco di Bizzaglia.

“Si il nostro Patron Alessio Bizzaglia è una persona speciale. Non lo dico per accattivarmelo ma è la pura e semplice verità. Lui fa tanti sacrifici e pensate sono ben 11 anni che lavoriamo insieme, quindi pensate che rapporto abbiamo che ormai va anche al di là del lavoro. Ormai abbiamo una sinergia importante, una grande amicizia. Ne abbiamo passate tante insieme, gioie e dolori, e non finirò mai di ringraziarlo per la grande fiducia che ripone nella mia persona e per me è un onore lavorare al suo fianco per il bene del Pomezia Calcio, ricoprendo un ruolo determinante che mi gratifica tanto.”

Hai raccolto un’eredità pesante, ovvero quella dell’indimenticato Direttore Pietro Peri che per il Pomezia Calcio ha fatto tantissimo. Che ricordo hai di lui?

Pietro è stata una persona di grande competenza, un uomo di calcio. Me lo ricordo da sempre vicino a questi colori fin da quando ero bambino. Ha fatto tanto per questa città e ha lasciato un vuoto incolmabile e tutti noi cerchiamo quotidianamente di seguire la strada da lui tracciata, provando di percorrerla nel miglior modo possibile. E’ stata una persona speciale che è sempre presente nelle nostre attività giornaliere. Un’icona del calcio pometino, come del resto lo è il nostro team manager Franco Mancini, altra figura importantissima per la nostra società e un punto di riferimento per tutti noi.”

Problema porte chiuse per tutte le gare del Pomezia Calcio dalla prima squadra alla scuola calcio al Comunale di Via Varrone. Come state vivendo questa situazione e secondo te quando si potrà risolvere?

“Purtroppo è un problema che non abbiamo creato noi. Ci siamo trovati in questa situazione e ora stiamo cercando in tutti i modi di risolvere la problematica. C’è un continuo dialogo tra tutte le parti con l’intento di remare tutti dalla stessa parte per il bene del calcio pometino. Per noi è stato un duro colpo perché di mezzo ci sono i bambini della scuola calcio, i ragazzi dell’agonistica, la prima squadra, oltre a diverse associazioni di ragazzi disabili che svolgono le proprie attività proprio allo Stadio di Via Varrone. Perché non so se lo sapete, il nostro Patron Alessio Bizzaglia è impegnato tantissimo nel sociale e da diversi anni sostiene varie attività per ragazzi disabili o con altre problematiche. Comunque non vogliamo fare nessuna polemica, ma anzi stiamo cercando di lavorare con tutti gli organi preposti per cercare di risolvere al più presto questa situazione e tornare presto alla normalità per il bene comune.”

Capitolo prima squadra. Come giudichi questo inizio di stagione della squadra allestita dal Direttore Sportivo Alessandro Mezzina e guidata da mister Mauro Venturi?

“Secondo me stiamo disputando un ottimo campionato. Non scordiamoci che siamo una neopromossa grazie alla vittoria a giugno dei Play Off in Finale con il Livorno e il nostro obiettivo dichiarato è quello di mantenere a tutti i costi la categoria. A mio parere il DS Alessandro Mezzina ha fatto un ottimo lavoro in fase di mercato, andando a prendere giocatori esperti per la Serie D e giovani molto interessanti, proseguendo il cammino dell’anno scorso durante il quale sono state gettate delle basi importanti. A tal proposito ci tengo a salutare e a ringraziare tutti i ragazzi e lo staff tecnico dell’anno scorso che, riportando in Serie D il Pomezia battendo in Finale una squadra storica e blasonata come il Livorno, hanno regalato un sogno ad un’intera città. Per questa stagione alla guida tecnica è stato scelto Mauro Venturi, un allenatore di grande esperienza e competenza. Il Patron vive tantissimo la nostra prima squadra, come del resto tutte le altre formazioni rossoblù, non fa mancare mai nulla ai ragazzi e allo staff, e infatti si è formato un ottimo gruppo che deve lottare ogni domenica, ricordandosi sempre che indossano una maglia importante come quella del Pomezia Calcio. Nonostante la leggera flessione delle ultime giornate, la squadra sta bene e già domenica in casa con l’Angri sono sicuro che faranno una grande prestazione.”

Juniores, Settore giovanile e Scuola Calcio, a che punto siamo e quali sono gli obiettivi societari?

“Il settore agonistico rossoblù in questi ultimi 2 anni è cresciuto molto. Il nostro Responsabile Christian Fittante sta lavorando veramente bene e non a caso questa stagione si avvale della competenza come Direttore Tecnico di Mauro Fattori, una persona molto qualificata con un percorso importante con la Roma, che già sta dando le linee guida a tutto il settore a livello tecnico. Abbiamo formato dei gruppi interessanti. E’ un programma triennale per cercare di crescere in maniera notevole riconquistando le categorie Elite. Fittante e Fattori insieme gestiscono anche tutta la scuola calcio con numeri sempre in crescita, con tutti istruttori qualificati che si avvalgono anche di fisioterapisti, nutrizionisti e psicologi per permettere ai nostri piccoli campioncini di migliorare giorno dopo giorno. Con la Under 19 che quest’anno partecipa al Campionato Juniores Nazionale stiamo proseguendo il cammino della passata stagione. Il Responsabile dell’Area Tecnica Angelo Frezza cura tutti i dettagli e sta svolgendo un ottimo lavoro. Da poco si è deciso ci cambiare tecnico e la squadra è stata affidata a Marco Magrelli, allenatore preparato che già conosceva la piazza di Pomezia e che ovviamente ha bisogno di un po’ di tempo per inculcare la propria idea di calcio ai ragazzi.”

Il sogno nel cassetto del Direttore Andrea Bussi?

“Il mio sogno è quello di arrivare tra i professionisti con il Pomezia Calcio e con Alessio Bizzaglia. L’ultima stagione è stata esaltante per la città di Pomezia che grazie agli investimenti del gruppo Bizzaglia è tornata in Serie D con il calcio a 11 e in Serie A con la Fortitudo, due traguardi importanti per tutta la comunità pometina. Inoltre ci tengo a sottolineare l’importanza di avere all’interno di una società persone competenti, che lavorano con passione per il bene di questi colori e che sono il motore effettivo di tutta l’organizzazione. Voglio ringraziare pubblicamente tutti i nostri dirigenti, i segretari, i magazzinieri e tutte le persone che fanno parte di questa grande famiglia, la famiglia del Pomezia Calcio 1957.”

[ufficio stampa Pomezia Calcio]