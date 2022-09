Serie D girone G, Il Pomezia è forza cinque e l'Ogliastra viene travolto

Non c'è stata partita nella sfida pomeridiana del girone G di Serie D tra Pomezia e Ogliastra. I pometini hanno dilagato con un pesantissimo 5-2 sul campo dei sardi che restano così all'ultimo posto in classifica nel girone G. È stato decisivo il primo tempo, in cui gli ospiti si sono portati avanti sul 4-0 e hanno di fatto chiuso la contesa grazie ai gol di Sossai che nel primo tempo con una doppietta ha indirizzato il match. Gli ospiti si sono portati anche sul 5-0 per poi subire due gol in un finale piuttosto rilassato ma che non ha pregiudicato i tre punti. Ora il Pomezia si trova al primo posto in classifica in coabitazione con il Real Monterotondo.

Ogliastra - Pomezia 2-5 (26’ Zanoni (autogol), 28’ e 38’ Sossai, 35’ Bosi, 55’ Oi, 60’ Floris (O), 75’ Vesi (O))