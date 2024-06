Pomezia - Civitavecchia, scoppia il caso Cristiano Proietti: "Comportamento sleale del calciatore"

Il Pomezia reagisce alla mossa di Cristiano Proietti, con il club che prima aveva annunciato l'accordo con il calciatore e poi ha dovuto registrare il suo rifiuto. Proietti infatti, ad accordo raggiunto, ha deciso di tornare al Civitavecchia, generando la dura reazione del club pometino che ha accusato di slealtà il calciatore.

Il comunicato del Pomezia

Il Pomezia Calcio 1957 esprime tutto il suo disappunto per il comportamento non leale e non corretto da parte del calciatore Cristiano Proietti, che prima si è accordato con il nostro club sposando il progetto rossoblu, per poi cambiare idea, voltare le spalle e accasarsi in un’altra squadra mancando di rispetto a tutta la dirigenza del Pomezia Calcio. Comportamenti così sono inammissibili e inaccettabili. Atteggiamenti così sono incommentabili e privi di etica morale