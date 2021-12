Pomezia - Civitavecchia rinviata, ecco le motivazioni

La partita del girone A di Eccellenza Lazio tra Civitavecchia e Pomezia in programma domani non si disputerà. A comunicare il rinvio sono state entrambe le società sui suoi profili social. "L’Asd Civitavecchia Calcio 1920 comunica che la gara in programma domani pomeriggio alle ore 14,30, da disputarsi al Tamagnini contro il Pomezia Calcio 1957, per cause non dipendenti dalle nostre volontà è stata posticipata al 30 Dicembre alle ore 14,30".