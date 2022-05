Pomezia Calcio, pullman gratuito per i tifosi per la sfida playoff con il Tivoli

Il Pomezia è ad un passo dalla Serie D e chiama a raccolta i suoi tifosi per la sfida decisiva contro il Tivoli, in programma domenica 15 maggio al Comunale di Pomezia, dando la possibilità di un pullman pagato dalla società per andare a vedere la sfida di Tivoli. "In occasione della gara di Play-Off di domenica 15 maggio a Tivoli la società rossoblù grazie alla volontà del nostro Patron Alessio Bizzaglia mette a disposizione un pullman gratuito che partirà dallo Stadio Comunale di Via Varrone alle 8.30. Per informazioni e prenotazioni contattare il 335 7632819 o lo 0685382361.".